Оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область – люди остались без света и газа

Российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Великая Костромка Днепропетровской области. В результате этого есть погибший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"20:23. Оккупанты из "Градов" обстреляли Великую Костромку. Повреждено несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина", – рассказал Резниченко.
Он добавил, что из-за обстрела село частично осталось без света и газа.
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