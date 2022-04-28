Оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область – люди остались без света и газа

Российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Великая Костромка Днепропетровской области. В результате этого есть погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"20:23. Оккупанты из "Градов" обстреляли Великую Костромку. Повреждено несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина", – рассказал Резниченко.

Он добавил, что из-за обстрела село частично осталось без света и газа.

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Российские войска запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

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