Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів", є загиблі

Внаслідок обстрілів окупантів загинули люди/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти потужно обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

Реклама

Деталі

"Понад три години тому Апостолове було обстріляне з ворожих "Ураганів". Є четверо загиблих", — повідомив Оса.

Він додав, що перші наслідки уражень були усунені, подальші роботи спецслужби продовжать вранці 15 червня.

Загроза з Чорного моря

Загроза ударів РФ з Чорного моря по Україні досі існує. Нині там перебувають кораблі та підводний човен. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря вкотре переформатовано. Два ракетні кораблі і підводний човен, споряджені 20-ма крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря", — йдеться у повідомленні.

Також в акваторії знаходиться один великий десантний корабель, що свідчить про збереження намірів на десантну операцію ворога.

Реклама

В ОК "Південь" закликали населення не нехтувати заходами безпеки, дотримуватись алгоритму та правил дій при повітряній тривозі, не піддаватися на інформаційні вкидання, ретельно перевіряти джерела отримання даних, довіряти силам оборони.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ. Крім того, ми писали, у Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.