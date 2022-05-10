Окупанти обстріляли "Азовсталь" із важкої артилерії та авіації — "Азов"

Росіяни продовжують обстрілювати "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі. Військові РФ здійснили 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомили у Telegram-каналі "АЗОВ-Маріуполь".

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"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше", – йдеться у повідомленні.

Противник не припиняє спроби захопити "Азовсталь" та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

Військові ЗСУ готують деблокаду Маріуполя

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що українські військові займаються розробкою воєнного шляху визволення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та з роботою дипломатичних структур. Про це Жорін розповів у інтерв'ю 24 каналу.

Жорін сказав, що крім дипломатичного процесу, паралельно триває процес з підготовки воєнної операції деблокади міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням.

Він додав, що часу на це потрібно дуже багато. Адже треба дочекатися доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб рушити вперед.

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