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Окупанти обстріляли "Азовсталь" із важкої артилерії та авіації — "Азов"

Юлія Гаврилюк
10 травня, 12:19
Російські військові хочуть захопити завод, де досі перебувають захисники міста

Росіяни продовжують обстрілювати "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі. Військові РФ здійснили 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомили у Telegram-каналі "АЗОВ-Маріуполь".

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"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше", – йдеться у повідомленні.

Противник не припиняє спроби захопити "Азовсталь" та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

Військові ЗСУ готують деблокаду Маріуполя

  • Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що українські військові займаються розробкою воєнного шляху визволення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та з роботою дипломатичних структур. Про це Жорін розповів у інтерв'ю 24 каналу.
  • Жорін сказав, що крім дипломатичного процесу, паралельно триває процес з підготовки воєнної операції деблокади міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням.
  • Він додав, що часу на це потрібно дуже багато. Адже треба дочекатися доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб рушити вперед.

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