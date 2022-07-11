Окупанти обстрілюють Харківську та Миколаївську області (відео)

Загарбники обстрілюють Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Нині вибухи лунають у Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи у Миколаївській та Харківській областях. Нині в населених пунктах повітряна тривога.

Місцеві Telegram-канали Миколаєва пишуть, що окупанти запускають ракети з тимчасово-окупованих міст Херсонської області.

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Окупанти вдарили по Бахмуту запальними боєприпасами

Російські загарбники обстріляли Бахмут запальними боєприпасами. Внаслідок цього згоріли кілька будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілу згоріли сім будинків. На місці працюють рятувальники ДСНС.

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"Росія цілеспрямовано знищує наші міста і села і винищує мирне населення", — йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ обстріляла з "Ураганів" багатоповерхівку у Часовому Ярі. Також ми писали, що загарбники обстріляли Харків.