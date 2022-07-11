Оккупанты обстреливают Харьковскую и Николаевскую области (видео)

Захватчики обстреливают Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты не прекращают обстреливать украинские населенные пункты. В настоящее время взрывы слышны в Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Местные жители сообщают, что слышали взрывы в Николаевской и Харьковской областях. В настоящее время в населенных пунктах воздушная тревога.

Местные Telegram-каналы Николаева пишут, что оккупанты запускают ракеты из временно оккупированных городов Херсонской области.

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Оккупанты ударили по Бахмуту зажигательными боеприпасами

Российские захватчики обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами. В результате сгорели несколько домов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

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"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", — говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ обстреляла из "Ураганов" многоэтажку в Часовом Яру. Также мы писали, что захватчики обстреляли Харьков.