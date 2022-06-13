Окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами

Окупанти застосовують заборонену зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстрілювали Харків касетними боєприпасами. Вони заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє організація Amnesty International.

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У районах Харкова виявили уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Крім цього, дослідники виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох місцевих лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Не перший випадок

10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", — йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Також пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Інформації про жертв поки немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти обстрілюють Ізюм забороненими снарядами та звинувачують у цьому ЗСУ. Крім того, ми писали, що ворог нещадно гатить по Миколаєву забороненими касетними снарядами.