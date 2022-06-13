Оккупанты обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами — Amnesty International

Оккупанты применяют запрещенное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреливали Харьков кассетными боеприпасами. Они запрещены международными конвенциями.

Об этом сообщает организация Amnesty International.

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Подробности

В районах Харькова обнаружили обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Кроме этого, исследователи обнаружили множественные удары, в частности выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух местных больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.

Не первый случай

10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", — говорится в сообщении.

Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населённых пунктов.

Информации о жертвах пока нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты обстреливают Изюм запрещенными снарядами и обвиняют в этом ВСУ. Кроме того, мы писали, что враг беспощадно бьет по Николаеву запрещенными кассетными снарядами