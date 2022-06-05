Окупанти не можуть придушити опір людей: що відбувається на півдні України

Окупанти не можуть придушити партизанський рух / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська окупаційна влада не в змозі придушити діяльність українських партизанів у південних областях України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" з посиланням на інформацію американського Інституту вивчення війни.

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Зокрема повідомляється, що у Маріуполі окупанти посилюють фільтрацію та обмежують пересування цивільного населення. Причини – невдоволення мешканців, що залишилися, і постійні витоки інформації українській владі.

На Херсонщині окупанти посилили заходи безпеки, почали носити бронежилети та їздити на бронетранспортерах через потужний український спротив у регіоні.

Крім того, деякі українські партизани почали пропонувати платежі у криптовалюті за знищення російської військової техніки.

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Як херсонські партизани наводять жах на окупантів

На окупованій території Херсонської області наростає партизанський опір. Окупанти посилили охорону так званої "влади" і підтягли більше озброєння.

Щоденно в обласному центрі з'являються українські прапори, мотиваційні написи та "посилання" для окупантів, поширюються листівки, зазначають у командуванні.

Все це сильно лякає колаборантів та російських загарбників. У район Херсона підтягли близько 4-х самохідних гармат великої потужності типу "Піон".