Окупанти не дали виїхати жителям Рубіжного: обстріляли евакуаційний автобус

Росіяни обстріляли автобус з людьми / Колаж "Сьогодні"
Російські військові обстріляли автобус з людьми на під'їзді до Рубіжного. Ніхто не постраждав, окрім транспорту.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Евакуація. 12 людей прямують у безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли ", – йдеться у повідомленні.
За словами голови ОДА, дедалі менше людей готові евакуюватись. Автобуси щоранку чекають на жителів області, проте їдуть до поїздів напівпорожні. Сьогодні, 25 квітня, із Сєвєродонецька виїхали лише 12 людей.
У містах Попасна та Рубіжне городяни хотіли виїхати, проте росіяни не відпускають та систематично обстрілюють українські евакуаційні автобуси.
"Сьогодні на під'їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас мінус один автобус", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Луганській області
- На Великдень російські військові втретє влучили у нафтопереробний завод. Крім того, цього дня найбільше від російських військових постраждали Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Гірське.
- У Гірській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.
- Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування та пошкодження близько 25 багатоповерхових та приватних житлових будинків.
- Понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російські військові. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
Раніше ми писали:
Окупанти залишили без світла всю Луганську область: вдарили по підстанції біля Кремінної
Окупанти обстрілюють Рубіжне та зривають евакуацію – Гайдай