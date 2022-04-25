Окупанти не дали виїхати жителям Рубіжного: обстріляли евакуаційний автобус

Росіяни обстріляли автобус з людьми / Колаж "Сьогодні"

Російські військові обстріляли автобус з людьми на під'їзді до Рубіжного. Ніхто не постраждав, окрім транспорту.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Евакуація. 12 людей прямують у безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли ", – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОДА, дедалі менше людей готові евакуюватись. Автобуси щоранку чекають на жителів області, проте їдуть до поїздів напівпорожні. Сьогодні, 25 квітня, із Сєвєродонецька виїхали лише 12 людей.

У містах Попасна та Рубіжне городяни хотіли виїхати, проте росіяни не відпускають та систематично обстрілюють українські евакуаційні автобуси.

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"Сьогодні на під'їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас мінус один автобус", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Луганській області

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