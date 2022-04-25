Оккупанты не дали выехать жителям Рубежного: обстреляли эвакуационный автобус

Россияне обстреляли автобус с людьми / Коллаж "Сегодня"
Российские военные обстреляли автобус с людьми на подъезде к Рубежному. Никто не пострадал, кроме транспорта.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", – говорится в сообщении.
По словам главы ОГА, все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустые. Сегодня, 25 апреля, из Северодонецка выехали всего 12 людей.
В городах Попасная и Рубежное горожане хотели выехать, однако россияне не отпускают и систематически обстреливают украинские эвакуационные автобусы.
"Сегодня на подъезде к Рубежному орке открыли огонь по автобусу, никто не пострадал, кроме транспорта. У нас минус один автобус", - говорится в сообщении.
Ситуация в Луганской области
- На Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в этот день больше всего от российских военных пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.
- В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
- Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25-и многоэтажных и частных жилых домов.
- Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
Ранее мы писали:
Оккупанты оставили без света всю Луганскую область: ударили по подстанции у Кременной
Оккупанты обстреливают Рубежное и срывают эвакуацию – Гайдай