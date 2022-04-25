Оккупанты не дали выехать жителям Рубежного: обстреляли эвакуационный автобус

Россияне обстреляли автобус с людьми / Коллаж "Сегодня"

Российские военные обстреляли автобус с людьми на подъезде к Рубежному. Никто не пострадал, кроме транспорта.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", – говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустые. Сегодня, 25 апреля, из Северодонецка выехали всего 12 людей.

В городах Попасная и Рубежное горожане хотели выехать, однако россияне не отпускают и систематически обстреливают украинские эвакуационные автобусы.

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"Сегодня на подъезде к Рубежному орке открыли огонь по автобусу, никто не пострадал, кроме транспорта. У нас минус один автобус", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

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