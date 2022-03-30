Окупанти завдали три ракетні удари по промислових об'єктах у Хмельницькій області – ОВА

Сергій Гамалій розповів про ракетні удари / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ завдали три удари по промислових об‘єктах у Хмельницькій області. Рятувальники локалізували пожежі.

Про це розповів начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

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"Хмельницька область. Вчора вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об‘єкту у місті Старокостянтинів. Вночі було три удари по промислових об‘єктах області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", – сказав Гамалій.

Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому у Старокостянтинові

Російські військові вчергове завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області 29 березня. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

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"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ і, очевидно, Бог бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв", – йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю знищили всі запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.

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