Оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области – ОВА

Сергей Гамалий рассказал о ракетных ударах / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ нанесли три удара по промышленным объектам в Хмельницкой области. Спасатели локализовали пожары.

Об этом рассказал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

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"Хмельницкая область. Вчера днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов. Ночью произошло три удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется" , – сказал Гамалий.

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове

Российские военные в очередной раз нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области 29 марта. Из-за обстрелов были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

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"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ і, очевидно, Бог бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв", – йдеться у повідомленні.

Оккупанты полностью уничтожили все запасы горюче-смазочных материалов.

"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.

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