Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву

Військові РФ вдарили по Миколаєву / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 квітня, російські військові нанесли низку ракетних ударів по Миколаєву. Дані щодо подробиць наразі уточнюються.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

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"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", – написав мер.

У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей. Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.

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