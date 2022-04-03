Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

Военные РФ ударили по Николаеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 апреля, российские военные нанесли ряд ракетных ударов по Николаеву. Данные о подробностях уточняются.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

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"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в частные сообщения на Facebook", – написал мэр.

В Николаеве увеличилось количество обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей. Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас напугать. Ничего не получится, множество людей сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – добавил Ким.

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