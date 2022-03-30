Окупанти на танках вкочували в асфальт тіла захисників Ірпеня

Ірпінь та Буча стали місцем геноциду українців / Колаж "Сьогодні"

Звільнений від російських солдатів Ірпінь став місцем, де в період окупації було скоєно безліч злочинів проти людяності.

Про це розповів мер звільненого Ірпеня Олександр Маркушин на пресконференції, про що повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".

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Для міжнародного суду

"Забирали у людей мобільні телефони, повністю обшукували, щоб вони не змогли військових сповістити, де їхні позиції, де їхня техніка – будь-яку інформацію. Розповідали історію, що люди, які не подобалися російським загарбникам, їх розстрілювали. Це вже злочин перед людством", – розповів Маркушин.

Також зафіксовані випадки, коли російські окупанти намагалися поділити сім'ї – жінок окремо, чоловіків окремо. І чинили звірства на межі безумства.

"Вони танками вже наших убитих розчавлювали. Просто вкочували в асфальт. Ось цю історію, ось ці напади ми точно не пробачимо жодному їхньому військовому. На це було страшно дивитися. Я багато чого за цей час надивився, проте..." – зазначив Маркушин.

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Безпека

При цьому місто залишається небезпечним, тому поки що не час повертатися туди, вважає градоначальник.

"Нас постійно обстрілюють з районів Бучі, Ворзеля. Ірпінь страждає від обстрілів "Градами", від обстрілів мінометів, від важкої артилерії. Частково обстрілюють нас із танків та зі стрілецької зброї. Проте повністю периметр контрольований нашими військовими та в Ірпені немає російських загарбників. В Ірпені на сьогодні залишається багато місцевих жителів, які не захотіли виїхати, і ті, хто перебував у захопленій частині", – сказав Маркушин.

Ситуація