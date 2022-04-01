Окупанти з міномета обстріляли поліцейських, які везли гумдопомогу до Мар'їнки (фото)

Окупанти перервали гуманітарну місію / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни обстріляли маршрут, яким поліцейські доставляли гуманітарну допомогу до Мар’їнки. Попри це, оперативники встигли передати мешканцям частину продуктових наборів. Постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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"Окупаційні війська обстріляли маршрут, яким рухалися співробітники поліції. Попри це, оперативники встигли передати мешканцям частину продуктових наборів.Гуманітарна допомога була зібрана небайдужими громадянами", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські везли мар'їнцям крупи, хліб, м’ясні, рибні та овочеві консерви. Частину продуктів встигли роздати. А на шляху до наступної адреси окупанти нанесли мінометний удар по тому місцю, де перебували правоохоронці. Постраждалих в результаті обстрілу немає.

"Російські війська перервали гуманітарну місію, залишивши жителів Мар’їнки без їжі. Проте поліцейські з відділу поліції міста Курахове шукають нові способи допомоги своїм землякам", – додали у повідомленні.

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У Маріуполі окупанти обстріляли будівлю з червоним хрестом

У Маріуполі окупанти цілеспрямовано обстріляли будинок, який позначений знаком Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомили у Telegram-каналі "АЗОВ-Маріуполь".

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"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, позначену червоним хрестом на білому тлі, авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найзухваліших воєнних злочинів", – йдеться у повідомленні.

Адже такими хрестами позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

"Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі й транспорт, позначені червоними хрестами", - додали у повідомленні.

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