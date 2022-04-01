Оккупанты из миномета обстреляли полицейских, которые везли гумпомощь в Марьинку (фото)

Оккупанты прервали гуманитарную миссию / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне обстреляли маршрут, по которому полицейские доставляли гуманитарную помощь Марьинке. Несмотря на это, оперативники успели передать жителям часть продуктовых наборов. Пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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"Оккупационные войска обстреляли маршрут, по которому двигались сотрудники полиции. Несмотря на это, оперативники успели передать жителям часть продуктовых наборов. Гуманитарная помощь была собрана неравнодушными гражданами", – говорится в сообщении.

Полицейские везли марьинцам крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы. Часть продуктов успели раздать. А по пути к следующему адресу оккупанты нанесли минометный удар по тому месту, где находились правоохранители. Пострадавших в результате обстрелов нет.

"Российские войска прервали гуманитарную миссию, оставив жителей Марьинки без еды. Однако полицейские из отдела полиции города Курахово ищут новые способы помощи своим землякам", – добавили в сообщении.

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В Мариуполе оккупанты обстреляли здание с красным крестом

В Мариуполе оккупанты целенаправленно обстреляли дом, обозначенный знаком Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в Telegram-канале "АЗОВ-Мариуполь".

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"Российские оккупанты в очередной раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста. Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, обозначенное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из самых дерзких военных преступлений", – говорится в сообщении.

Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

"Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами", – добавили в сообщении.

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