Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги та врятуватися – запис розмови

Окупанти мріють втекти з поля бою. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти шукають "українські патрони", щоб ними прострелити собі ноги та потрапити до шпиталю.

Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована та розбита армія загарбника.

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Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять собі єдине завдання – вижити: "Я тобі по секрету скажу... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги попрострілювати і повернутися в госпіталь в Будьоннівськ..." – поділився з матір'ю рашист.

Окупант мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.

Залишки його бригади зараз дислокуються у Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, але вже стали небоєздатними: "У нас 120 людей відправили назад із бригади до шпиталю з пораненнями… ще близько 320 людей поранено та 350 осіб – "200-й" вантаж".

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"Хоч би путін намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії. Україна обов'язково переможе!" – додали в СБУ.

Ситуація в Україні 17 березня