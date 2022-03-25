На окупантів чекає "пекло": в Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

Партизани почнуть полювати на агресора у тилу ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виданню The Nation.

За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

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"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах. Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", – наголосив начальник ГУР МО.

Кирило Буданов: "Перед агресором відкриється справжнє пекло" / Фото: Wikipedia

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Білорусі з'явилися "рейкові партизани", які допомагають українцям боротися з російськими окупантами.

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Також ми інформували, що Україна впровадила свою агентуру у російську армію.