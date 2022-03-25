Оккупантов ждет "ад": в Украине создан отряд партизан из военных и охотников

Партизаны начнут охотиться на агрессора в тылу врага. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов изданию The Nation.

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

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"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", – подчеркнул начальник ГУР МО.

Кирилл Буданов: "Перед агрессором откроется настоящий ад" / Фото: Wikipedia

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Беларуси появились "рельсовые партизаны", которые помогают украинцам бороться с российскими оккупантами.

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Также мы информировали, что Украина внедрила свою агентуру в российскую армию.