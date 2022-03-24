Окупантів майже вибили з Миколаївської області – Кім

Віталій Кім розповів про нові досягнення нашої армії / Колаж "Сьогодні"
Українська армія та формування територіальної оборони демонструють успіхи у звільненні Миколаївської області від російської армії, яка вторглася на територію України в ніч на 24 лютого. Завдяки їхнім зусиллям поповнилася "скарбничка" знищеної техніки армії міжнародного злочинця Володимира Путіна.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
"Першого тижня ворог максимально заходив до Вознесенська. Наразі ми ведемо бої на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Успішно, тяжко. Військові, дякую, працюють. Сьогодні вночі збили літак і одну крилату ракету... Летіло не до нас, а у бік Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", – повідомив Віталій Кім.
Також Кім порадував мешканців області, що на вихідні можуть скасувати сухий закон – дозволити продаж алкоголю.
Обстановка в області
- 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
- 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.