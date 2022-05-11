Окупантів відправляють на війну з Україною без екіпірування – перехоплення розмови

Окупанти скаржаться, що їх відправляють на війну без захисту. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ не розраховувала на довгу та виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію окупантів не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів з нової хвилі прихованої мобілізації. Тому російські загарбники скаржаться своїм родичам.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

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"Те, що на нас зараз одягнено, – це страшно. Це складно назвати екіпіруванням", – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну до України.

Тому він просить її позичити грошей, щоб за свій рахунок купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

"Як бачимо, цинізму керівництва рф немає меж: мало того, що воно відправляє своїх солдатів в Україну на вірну смерть, так ще й хоче, щоб ті екіпірувалися за свої гроші", – наголосили в СБУ.

Окупанти не хочуть воювати в Україні та ображені на командирів – перехоплення СБУ

Російські окупанти охоплені панікою і жалкують, що приїхали воювати проти українців. Героїчний опір Збройних сил України на Харківщині деморалізував ворога. Росіяни радіють буквально кожному дню свого життя. Про це йдеться у нових перехоплених телефонних розмовах загарбників, які опублікувала СБУ.

Путінський окупант зателефонував матері і в розпачі поскажився на те, що по ньому стріляють українські захисники та не дозволяють відступати.

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"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – скаржиться путінський вояка своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", – резюмує окупант.

У СБУ визнають, що окупант правий, адже українські захисники виконують свою роботу "на відмінно", і уникнути покарання за вторгнення до України навряд чи вдасться. Уже майже 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

"Ті, кому досі щастило, ще мають шанс скласти зброю та врятуватися", – зазначили в СБУ.

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