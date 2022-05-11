Оккупантов отправляют на войну с Украиной без экипировки – перехват разговора

Оккупанты жалуются, что их отправляют на войну без защиты. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ не рассчитывала на долгую и изнурительную войну в Украине, поэтому сегодня армию оккупантов не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации. Поэтому российские захватчики жалуются своим родственникам.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.

Реклама

"То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – жалуется матери оккупант, которого только отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску, бронежилет.

"Как видим, цинизму руководства России нет предела: мало того, что оно отправляет своих солдат в Украину на верную смерть, так еще и хочет, чтобы те экипировались за свои деньги", – подчеркнули в СБУ.

Оккупанты не хотят воевать в Украине и обижены на командиров – перехват СБУ

Российские оккупанты охвачены паникой и сожалеют, что приехали воевать против украинцев. Героическое сопротивление Вооруженных сил Украины в Харьковской области деморализовало врага. Россияне радуются буквально каждому дню своей жизни. Об этом говорится в новых перехваченных телефонных разговорах оккупантов, опубликованных СБУ.

Путинский оккупант позвонил матери и пожаловался, что по нему стреляют украинские защитники и не разрешают отступать.

Реклама

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат из минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – жалуется путинский воин своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень жалею, что сюда уехал. Здесь каждый день на счету", – резюмирует оккупант.

В СБУ признают, что оккупант прав, ведь украинские защитники выполняют свою работу "на отлично", и избежать наказания за вторжение на Украину вряд ли удастся. Уже около 25 тысяч вражеских захватчиков заплатили за это своей жизнью.

"Те, кому до сих пор везло, еще имеют шанс сложить оружие и спастись", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали: