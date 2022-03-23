Окупантам важко воювати: Кім назвав строки завершення війни

Віталій Кім: "Якби від нас це залежало, ми завтра закінчили б війну". Фото: колаж "Сьогодні"

Російським загарбникам важко воювати з українцями, бо вони розуміють, що є окупантами на чужій землі. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

"До них приходить таке усвідомлення. Їм важко, тому що їх жене сюди їхня влада з-під палки. Я не знаю, скільки у них вистачить сил, тепер ніхто не хоче їхати (воювати. – Ред.)", – сказав голова ОВА.

Він також додав, що кримчани тепер теж починають покидати півострів.

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"Вони бачать настрої, вони бачать атаки (атаки ЗСУ. – Ред.), що воно все ближче підкочується до них. Вони теж люди і теж переживають, що зараз війна торкнеться їх", – сказав Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації вважає, що про дату завершення війни може знати лише Господь Бог.

"Але ми своє не здамо. Якби від нас це залежало, ми завтра закінчили б (війну. – Ред.). Якби були ресурси і закрите небо. Ми готові до перемир'я хоч завтра, тому що ми захищаємо свою країну і свою правду. Але ми можемо погодитися тільки на своїх умовах, і рішення має приймати народ, я думаю на це (досягнення перемир'я. – Ред.) піде від місяця до трьох", – резюмував Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім розповів про те, яку небезпеку становлять диверсанти.

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Також Кім поінформував про цілодобові тривоги в Миколаєві.