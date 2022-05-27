Полював на українські літаки: ЗСУ збили винищувач окупантів (відео)

Український винищувач МіГ-29 збив ворожий Су-35 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області 27 травня український винищувач МіГ-29 збив ворожий літак.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Реклама

"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам! Слава Україні!", – йдеться в повідомленні.

Озвучені загальні втрати окупантів

В Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05: