Полював на українські літаки: ЗСУ збили винищувач окупантів (відео)

Український винищувач МіГ-29 збив ворожий Су-35 / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсонській області 27 травня український винищувач МіГ-29 збив ворожий літак.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам! Слава Україні!", – йдеться в повідомленні.
Озвучені загальні втрати окупантів
В Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05:
- особового складу – близько 29 750 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1322 (+7) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3246 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 623 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 206 (+0) одиниць;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
- крилатих ракет – 115 (+1);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1) одиниць;
- спеціальної техніки – 48 (+1).