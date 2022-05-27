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Полював на українські літаки: ЗСУ збили винищувач окупантів (відео)

Павло Заяць
27 травня, 17:06
Повітряні Сили ЗСУ на Херсонщині відзначились новим "трофеєм"

Український винищувач МіГ-29 збив ворожий Су-35 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області 27 травня український винищувач МіГ-29 збив ворожий літак.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам! Слава Україні!", – йдеться в повідомленні.

Озвучені загальні втрати окупантів

В Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05:

  • особового складу – близько 29 750 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1322 (+7) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3246 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 623 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 206 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
  • крилатих ракет – 115 (+1);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1) одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 (+1).