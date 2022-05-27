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Охотился за украинскими самолетами: ВСУ сбили истребитель оккупантов (видео)

Павел Заяц
27 мая, 17:06
Воздушные Силы ВСУ в Херсонской области отличились новым "трофеем"

Украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский Су-35 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области 27 мая украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский самолет.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Озвучены общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ рассказали про общие боевые потери противника с 24.02 до 27.05:

  • личного состава – около 29 750 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1322 (+7) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3246 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем – 623 (+6) единиц;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 206 (+0) единиц;
  • вертолетов – 170 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
  • крылатых ракет – 115 (+1);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) единиц;
  • специальной техники – 48(+1).