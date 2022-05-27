Охотился за украинскими самолетами: ВСУ сбили истребитель оккупантов (видео)

Украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский Су-35 / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области 27 мая украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский самолет.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! Слава Украине!", – говорится в сообщении.
Озвучены общие потери оккупантов
В Генштабе ВСУ рассказали про общие боевые потери противника с 24.02 до 27.05:
- личного состава – около 29 750 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1322 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин – 3246 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 623 (+6) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 206 (+0) единиц;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
- крылатых ракет – 115 (+1);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) единиц;
- специальной техники – 48(+1).