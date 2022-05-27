Охотился за украинскими самолетами: ВСУ сбили истребитель оккупантов (видео)

Украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский Су-35 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области 27 мая украинский истребитель МиГ-29 сбил вражеский самолет.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Озвучены общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ рассказали про общие боевые потери противника с 24.02 до 27.05: