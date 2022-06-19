Повінчалися на фронті: історія кохання розвідника та снайпера ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook/Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Бійці 97 батальйону 60 ОПБр, які захищають від російського вторгнення один із найнебезпечніших напрямків, познайомилися після поранень на Донбасі та створили сім'ю, а тепер знову воюють за Україну. Історію кохання двох військових опублікував на сторінці у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він – розвідник із позивним "Кіт", вона – снайпер "Білка". Кажуть, що мають зустрітися ще 2014-го на Донбасі, бо воювали зовсім поряд, але склалося інакше.

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До 2014 року "Білка" була дизайнером одягу, мала власне ательє. Шиття кинула, як почалася війна.

"Просто не могла себе змусити шити комусь плаття, знаючи, що в цей час на фронті гинуть люди. Я раніше не мала жодного уявлення про військову справу, але розуміла, що руки потрібні, була готова навіть їжу готувати. Віддала ключі від вдома та ательє друзям і поїхала до підрозділу. Два місяці була на навчанні в навчальному центрі. Спочатку навчалася на штурмовика, потім на санінструктора. Потом узяла в руки СВД і стала снайпером. Звідки вправність? Через те, що я шию, у мене гарний окомір", — розповіла жінка.

"Кіт" і "Білка" свого часу залишили армію за станом здоров'я після отриманих поранень. Попри це, дуже хотіли повернутися до ладу. Коли "Кіт" у фейсбуці написав, що збирає групу і йому потрібен снайпер, "Білка" одразу відповіла, що готова приєднатися. Почалося листування, а згодом і романтичні відносини. Вони побралися, придбали затишний будинок, запланували вінчання.

Але вранці 24 лютого усі плани різко змінилися. "Кіт" пішов у військкомат, сказав, що не має права залишатися на "громадянці" з бойовим досвідом. Те саме зробила і "Білка". З того часу вони воюють разом.

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З самого початку на місці не сиділи. Спали по 2-3 години. Росіяни заходили великими колонами, не завжди було зрозуміло звідки. Але й вони іноді "губилися", адже використовували старі карти, на яких села ще не перейменовані. У Новоселівку колона зі 120 машин заїхала випадково, одразу ж поїхала, правда, колись пограбували вдома, вбили кілька цивільних. Ми зустрічали ворога відповідно, щоб йому не було смачно. Особисто бачив, як вони добивали поранених і пострілами гнали бійців у бій", – розповів "Кіт".

На фронті Кота та Білка обвінчав військовий капелан. Попри те, що війна триває, подружжя вже будує плани після Перемоги.

"Найближча мрія – дійти до Бердянська, звільнити його і купуватись у морі. Я дружині це обіцяв. Потім хочеться, звичайно, повернутися додому, закінчити ремонт у будинку", — сказав розвідник.

А також пара планує усиновити дітей — як мінімум двох.

Весілля на фронті

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області у прифронтовому населеному пункті одружилися дві закохані пари.

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Перша пара – військовослужбовці Січеславської бригади Владислав та Ольга, які не один рік захищають Україну зі зброєю у руках.

Друга пара – доброволець Миколай із десантно-штурмових військ та журналістка Крістіна.

На початку травня у зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Буче відбулася перша весільна церемонія. Пара закоханих узаконила свої стосунки.

Відмітимо, що в Україні можна одружитися дистанційно. Під час воєнного стану реєструвати шлюби дозволили не лише працівникам органів РАЦС, повноваження надали й іншим особам. Зареєструвати шлюб можна з відсутністю одного з пари — це дозволено тим, хто несуть службу, десь далеко і хочуть одружитися зі своєю другою половинкою.