Війна – не завада коханню: бійці ЗСУ на фронті зіграли два весілля (фото)

Так створюються українські сім'ї, які знають ціну свободі, відзначили в Міноборони

Дві закохані пари одружилися у прифронтовому селищі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині в прифронтовому населеному пункті одружилися дві закохані пари.

Перша пара – військовослужбовці Січеславської бригади Владислав та Ольга, які не один рік захищають Україну зі зброєю в руках, повідомляє Міноборони України у Facebook.

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Друга пара – доброволець Микола із десантно-штурмових військ та журналістка Христина.

Як зазначили в Міноборони, "у такий складний час і створюються справжні українські сім'ї, які знають ціну свободи, які роблять все можливе на передовій, щоб не передати у спадок війну".

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Боялися розлуки: у Києві під час війни одружилися медики

У Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися медпрацівники. Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.

Лікар-реаніматолог зробив пропозицію медсестрі блоку кардіореанімації за два дні до початку війни. Проте після початку військових дій у клінічній лікарні № 5 у Києві, де працюють закохані, почали приймати поранених.

Церемонія пройшла без кілець і фати, у робочій формі.