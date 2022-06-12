Війна – не завада коханню: бійці ЗСУ на фронті зіграли два весілля (фото)

На Донеччині в прифронтовому населеному пункті одружилися дві закохані пари.
Перша пара – військовослужбовці Січеславської бригади Владислав та Ольга, які не один рік захищають Україну зі зброєю в руках, повідомляє Міноборони України у Facebook.
Друга пара – доброволець Микола із десантно-штурмових військ та журналістка Христина.
Як зазначили в Міноборони, "у такий складний час і створюються справжні українські сім'ї, які знають ціну свободи, які роблять все можливе на передовій, щоб не передати у спадок війну".
Боялися розлуки: у Києві під час війни одружилися медики
У Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися медпрацівники. Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.
Лікар-реаніматолог зробив пропозицію медсестрі блоку кардіореанімації за два дні до початку війни. Проте після початку військових дій у клінічній лікарні № 5 у Києві, де працюють закохані, почали приймати поранених.
Церемонія пройшла без кілець і фати, у робочій формі.