У Бучанському відділі РАЦС нагадали, що проводять весільні церемонії не лише для місцевих жителів

На звільненій території Київської області одружилася перша пара / Фото: Колаж: Сьогодні

У зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Бучі відбулася перша весільна церемонія. Пара закоханих узаконила свої стосунки.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

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Андрій та Вікторія стали першою парою, яка одружилася у відновленому будинку деокупованого міста на Київщині.

"Перша весільна церемонія у відновленому залі Бучанського відділу ДРАЦС. Відділ повернувся до роботи після усунення наслідків російської окупації. Наші колеги повні сил та енергії для надання якісних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", – йдеться у повідомленні.

У Бучі вперше після деокупації відбулося весілля / Фото: Министерство юстиции Украины

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Місяць після звірств у Бучі

Майже через місяць після відступу російських військ з Київської області під Бучею знаходять нові братські могили розстріляних жителів. Водночас і Буча, і Бородянка, які постраждали більше за інших, наповнюються мирним життям.

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