Обстріли та каша з голуба: захисник Маріуполя розповідає свою правду про війну

Серед захисників Маріуполя залишилися лише три співробітники патрульної поліції. Данило - один з них. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад півтора місяці Маріуполь знаходиться у блокаді російських окупантів. Весь цей час утримують оборону міста 56-а Маріупольська мотопіхотна бригада, 36-а бригада морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського, 12-а бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов". Проти них росіяни кидали спецназ, "кадировців", танки, авіацію, артилерію, морський флот і навіть використали невідому хімічну речовину, але всі спроби ворога вибити українських бійців із міста були марними.

У суперважких умовах захисники Маріуполя не лише відбивають ворожі атаки, але також встигають ділитися у соцмережах моментами щоденного життя у блокадному місті. Зокрема патрульний поліцейський Данило, який підписаний у Twitter як "Даніїл з міста героя Маріуполь" регулярно публікує пости, в яких розповідає про сильні обстріли, високий дух українських бійців та кашу з голуба.

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Данило – переселенець із Донецька. У 2014 році він виїхав до Маріуполя, потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки був в АТО. Після цього повернувся до Маріуполя, який називає своїм другим рідним містом. У 2019 році Данило вступив до лав Патрульної поліції.

Сьогодні серед захисників Маріуполя залишилися лише три співробітники патрульної поліції – начальник управління патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який перебуває на лікуванні після тяжкого поранення, патрульний Святослав із позивним "Хитрий" та Данило. Наразі вони знаходяться в одному підрозділі з "Азовом", Нацгвардією, прикордонниками, Нацполіцією та ЗСУ.

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Сайт "Сьогодны" обрав найцікавіші епізоди з оповідань патрульного, який захищає Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення і досі перебуває у самій гущі подій.

Так, буквально вчора, 18 квітня, своїм Данило Twitter Данило опублікував відеоролик, на якому показаний Маріуполь до війни. На відео показано, яким яскравим, квітучим та розвиненим містом був Маріуполь зі своїми активними жителями.

"Просто подивіться, яке місто знищили російські варвари", – йдеться у підпису до ролика.

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На сторінці поліцейського є фотографії із бійцями-побратимами.

"Патрульна поліція у Маріуполі теж не склала зброю і бореться разом із полком "Азов", морпіхами, ЗСУ та іншими захисниками міста", – проголошує підпис до фото.

Розповідає коп і про проблеми з харчуванням у блокадному Маріуполі. За його словами, протягом двох днів українські бійці не мали їжі та води, тому воїни були змушені зварити кашу з комбікорму та голуба.

"Дуже ситно вийшло", – згадує Данило.

Він також опублікував фото лаваша, зазначивши, що це найсмачніше, що він їв за останній тиждень.

Поліцейський часто публікує посилання на новини про ворожі бомбардування та штурми Маріуполя.

Публікує відео, на якому захисники Маріуполя передають вітання всій Україні.

Показує фото із товаришами по службі.

"Втомлені, але непокорені. Це найгірше фото Михайла, що я бачив за 20 років. Але очі кажуть усі", – підписав він ще одне фото із побратимами.

Також Данило опублікував звернення командира полку "Азов" до світових лідерів.

Показує життя дітей, які мешкають у підвалі заводу "Азовсталь".

Розповідає поліцейський і про бойові дії.

"Від цих вибухів голова розривається. Тримаємо оборону, дуже важко, нас тиснуть, танків і піхоти як г*вна...якщо більше не писатиму, вибачте, зробили все, що змогли.."вогонь засмажених не палить"! Слава Україні!" – написав Данило в одному з постів.

Незважаючи на скрутну ситуацію, поліцейський не втрачає почуття гумору.

У черговому своєму повідомленні він розповідає про зіпсовані тактичні рукавички та військову форму.

"Пі*дец моєму смокінгу та манікюру. Ще й без рукавичок залишився", – написав Данило, опублікувавши відповідне фото.

Під час війни у Данила померла бабуся.

"Брат і рідна тітка вийшли на зв'язок. Бабуся померла в притулку від пневмонії", – повідомив він із скорботою у соцмережі.

Данило також показує, що перетворили окупанти колись красиве місто Маріуполь.

"Маріуполь сьогодні. Ви мене не впізнаєте. Я змінився. Мої вулиці не розповідають щасливі історії. Але вони розповідають історії про боротьбу та непокірність", – йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.

Також ми інформували, що Віктор Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.