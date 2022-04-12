Обстріли Харкова посилилися, а жертв все більше – Терехов

Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові зруйновано 1644 житлових багатоповерхових будинків, всього у місті постраждали близько 2000 будівель та споруд. Обстріли міста не припиняються.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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"З вчорашнього дня набагато більше стало обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. На сьогоднішній день зруйновано 1644 житлових багатоповерхові будинки. Всього близько 2000 будівель і споруд зруйновано російськими окупантами... Обстріли практично не припиняються", – сказав він.

Терехов додав, що кількість жертв серед мирного населення зростає, зокрема продовжують гинути діти.

"Є жертви серед мирного населення, на жаль, серед жертв – діти. І одного хлопчика, який учора потрапив під обстріл... Медики боролися за його життя, але рани були несумісні з життям...", – констатував міський голова Харкова.

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Окупанти розкидали міни у спальних районах Харкова

Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Окупанти розкидали міни між будинками, на клумбах та у смітниках. Це протитанкові міни відкладеної дії – вибухають лише через деякий час. І в такий спосіб несуть небезпеку для місцевих жителів. Людей просять не наближатися до них і одразу повідомляти у спеціальні служби.

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Рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. У Харкові такі міни виявили вперше. До цього вже фіксували такі під містом у селищі Пісочин та Дергачі.

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