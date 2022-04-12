Обстрелы Харькова усилились, а жертв все больше – Терехов

Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове разрушено 1644 жилых многоэтажных дома, всего в городе пострадало около 2000 зданий и сооружений. Обстрелы города не прекращаются.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Реклама

"Со вчерашнего дня намного больше стало обстрелов, причем постоянно – это жилые микрорайоны. На сегодняшний день разрушено 1644 жилых многоэтажных дома. Всего около 2000 зданий и сооружений разрушено российскими оккупантами… Обстрелы практически не прекращаются", - сказал он.

Терехов добавил, что количество жертв среди мирного населения увеличивается, в том числе продолжают гибнуть дети.

"Есть жертвы среди мирного населения, к сожалению, среди жертв – дети. И одного мальчика, который вчера попал под обстрелы… Медики боролись за его жизнь, но раны были несовместимы с жизнью…" – констатировал городской голова Харькова.

Реклама

Оккупанты раскидали мины в спальных районах Харькова

Российские оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Оккупанты раскидали мины между домами, на клумбах и в мусорках. Это противотанковые мины отложенного действия – взрываются только через время. И таким образом несут опасность для местных жителей. Людей просят не приближаться к ним и сразу сообщать в специальные службы.

Реклама

Спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. В Харькове такие мины обнаружили впервые. До этого уже фиксировали такие под городом – в поселке Песочин и Дергачи.

Ранее мы писали: