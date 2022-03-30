Обстріл Ніжина: шістьох осіб поранено, одна загинула

Чернігівську область обстріляли окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні
Внаслідок обстрілу міста Ніжин Чернігівської області російськими окупантами одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, у тому числі одна дитина.
Про це повідомив мер міста Олександр Кодола.
Також пошкоджено приватні будинки.
"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", – написав він.
Сьогодні в місті діє комендантська година – з 20:00 години 29 березня по 05:00 години 31 березня.
У Ніжині вдарили по аеродрому ДСНС
У Ніжині Чернігівської області російські війська вдарили по головному пункту управління аеродрому ДСНС України. Його повністю знищено, під завалами було шість людей.
Було обстріляно аеродром ДСНС України. Ракета влучила в головний пункт управління, зараз його повністю знищено.
За неперевіреною інформацією шестеро людей, які опинилися під завалами, загинуло.