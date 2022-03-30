Обстрел Нежина: шесть человек ранены, один погиб

Черниговскую область обстреляли оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрела города Нежин Черниговской области российскими оккупантами один человек погиб, еще шест мирных жителей получили ранения, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил мэр города Александр Кодола.

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Также повреждены частные дома.

"После вчерашних обстрелов города пострадали 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", – написал он.

Сегодня в городе действует комендантский час – с 20:00 часов 29 марта до 05:00 часов 31 марта.

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В Нежине ударили по аэродрому ГСЧС

В Нежине Черниговской области российские войска ударили по главному пункту управления аэродрома ГСЧС Украины. Он полностью уничтожен, под завалами было шесть человек.

Был обстрелян аэродром ГСЧС Украины. Ракета попала в главный пункт управления, сейчас он полностью уничтожен.

По непроверенной информации шесть человек, которые оказались под завалами, погибли.

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