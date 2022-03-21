Окупанти вже пишуть на літаках "на Берлін" – нове звернення Зеленського (відео)

Зеленський звернувся до Європи через війну РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до світової спільноти та запропонував послухати те, що українці слухають годинами – звук сирени. Поки українці годинами ховаються в укриттях від обстрілів, ЗСУ захищає не лише нашу країну від окупантів, а й усю Європу. За словами Зеленського, військові РФ вже пишуть на своїх танках не "на Київ", а "на Берлін".

Відеозвернення очільник держави опублікував у Telegram.

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За словами Зеленського, раніше Київ називали "новим Берліном" за відкритість, щирість людей, вечірки. А тепер люди сидять в очікуванні нових сирен, щоб бігти в укриття через постійні бомбардування з боку РФ.

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисленніших армій у світі. Проти ракет, бомб, реактивної артилерії проти літаків і вертольотів, на яких росіяни пишуть вже "на Берлін". Тому що вони хочуть піти далі, ніж Україна. Вони хочуть піти скрізь, хочуть піти до вас", - сказав він.

Президент наголосив, як жорстоко окупанти ставляться до людей – влаштовують голод у цілих містах, вбивають мирних людей, бомбардують житлові будинки. Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової, вважає він.

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"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ніхто не має права розбивати Європу, тому захищатися треба всім. Поки ЗСУ б'ються на полі бою, інші країни мають запроваджувати нові санкції.

"Від цього залежить ваше життя, не спонсоруйте військову машину цієї країни. Жодного євро для окупантів, закрийте для них усі ваші порти, не постачайте товари, відмовтеся від усіх російських енергоресурсів", – закликав президент.

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Зеленський присоромив владу Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський виступив перед кнесетом Ізраїлю. Глава держави у своїй промові присоромив владу Ізраїлю за відмову допомогти Україні.

"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. І зауважу тільки одне: байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. Посередництво ж може бути між державами. Але не між добром і злом", - сказав він.