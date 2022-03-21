Оккупанты уже пишут на самолетах "на Берлин" – новое обращение Зеленского (видео)

Зеленский обратился к Европе из-за войны РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу и предложил послушать то, что украинцы слушают часами – звук сирены. Пока украинцы часами прячутся в укрытиях от обстрелов, ВСУ защищает не только нашу страну от оккупантов, а и всю Европу. По словам Зеленского, военные РФ уже пишут на своих танках не "на Киев", а "на Берлин".

Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram.

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По словам Зеленского, раньше Киев называли "новым Берлином" за открытость, искренность людей, вечеринки. А теперь люди сидят в ожидании новых сирен, чтобы бежать в укрытия из-за постоянных бомбардировок со стороны РФ.

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий в мире. Против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых россияне пишут уже "на Берлин". Потому что они хотят пойти дальше, чем Украина. Они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам", – сказал он.

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Президент подчеркнул, как жестоко оккупанты относятся к людям – устраивают голод в целых городах, убивают мирных людей, бомбят жилые дома. Это самая страшная война в Европе с времен Второй мировой, считает он.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете силу!", – сказал Зеленский.

Глава страны подчеркнул, что никто не имеет права разбивать Европу, поэтому защищаться надо всем. Пока ВСУ бьются на поле боя, другие страны должны вводить новые санкции.

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"От этого зависит ваша жизнь, не спонсируйте военную машину этой страны. Ни одного евро для оккупанов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, откажитесь от всех российских энергоресурсов", – призвал президент.

Зеленский пристыдил власти Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед кнессетом Израиля. Глава государства в своей речи пристыдил власти Израиля за отказ помочь Украине.

"Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно: безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. Посредничество же может быть между государствами. Но не между добром и злом", – сказал он.