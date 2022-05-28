Ніч у Донецьку розцвітили потужні вибухи та пожежі

/ Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованому Донецьку з невідомих причин спалахнув склад боєприпасів російських окупаційних сил, який армія військового злочинця Володимира Путіна розмістила на території місцевого коксохімічного заводу.
Про це повідомляє телеграл-канал "Сьогодні", де розміщено відео дивної події.
Обстановка у Донецьку
Жителі окупованого Донецька не раді повномасштабному вторгненню Росії в Україну, бо вже майже кожна сім'я отримала "похоронку". Більшість чоловіків призовного віку були мобілізовані на війну проти ЗСУ.
Мобілізовані з так званої "ДНР" окупанти порівнюють російську армію із "зоною" . Вони звинувачують керівництво РФ в обмані та маніпуляціях та не знають, коли зможуть повернутися додому, йдеться у радіоперехопленні СБУ.
У самому місті розвивається комунальна катастрофа через наплив російських військовослужбовців. Керівники так званої "ДНР" готуються до відставки. Ходять чутки, що їх замінять росіяни – Донбас стає місцем відрядження для тих, хто не виправдав надій Кремля .
Дивні хлопки
- Останніми місяцями у росіян постійно щось горить чи вибухає.
- У російському місті Курск, яке розташоване за 120 км від кордону з Україною, вночі на 23 травня були чутні хлопки. Вибухи було чути у кількох районах міста.
- 19 травня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив про "чергову атаку ворога" на Тьоткіно, яка сталася на світанку. Атакували дуже стратегічне підприємство – спиртзавод.
- 16 травня жителі російського Білгорода чули "хлопки".