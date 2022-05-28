Ночь в Донецке расцветили мощные взрывы и пожары

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке по неизвестным причинам вспыхнул склад боеприпасов российских оккупационных сил, который войска военного преступника Владимира Путина разместила на территории местного коксохимического завода.

Об этом сообщает телеграл-канал "Сегодня", на котором размещено видео странного происшествия.

Реклама

Обстановка в Донецке

Жители оккупированного Донецка не рады полномасштабному вторжению России в Украину, потому что уже почти каждая семья получила "похоронку". Большинство мужчин призывного возраста были мобилизированы на войну против ВСУ.

Мобилизованные из так называемой "ДНР" оккупанты сравнивают российскую армию с "зоной". Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой, говорится в радиоперехвате СБУ.

В самом городе развивается коммунальная катастрофа из-за наплыва российских военнослужащих. Руководители так называемой "ДНР" готовятся к отставке. Ходят слухи, что их заменят россияне – Донбасс становится местом ссылки для тех, кто не оправдал надежд Кремля.

Реклама

Странные хлопки