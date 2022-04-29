"Ніхто не повернеться": у лавах окупантів на Донбасі панує паніка – перехоплення розмови

Зазвичай далеко окупанти не заїжджають і додому повернути складно / Колаж "Сьогодні"

На третій місяць війни в армії Російської Федерації нічого не змінилося – солдати сидять голодними, їх ніхто не змінює і відправляють у бій, хоча ЗСУ знищили всю їхню техніку.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови російського солдата з його матір'ю, який розміщений на ютуб-каналі Антона Геращенка.

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Дійшли до прокуратури

"Командира як звати?" – запитує жіночий голос.

"А до чого тут командир? Це вищі – закінчені тварюки!", – відповідає чоловік.

"Я почала зараз дізнаватися, ви на території Росії, ви не на території України зараз знаходитесь", – сказала жінка.

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"Ну, я знаю, це офіційно по телеграмі"

"А як так?"

"Ну, звичайно, мам. Тому що це все обман. Людей нас тут залишилося взагалі одиниці. Ось ми відмовилися сьогодні йти вперед, тому що вистачить, куди нас, уже стільки загинуло людей. А деякі пішли там уперед, зараз ось знову будуть – трупи, трупи, трупи. Досить з нас, стільки людей уже загинуло", – зазначив російський окупант.

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"Мама рідна! Тобто ви там голодні, холодні, так?" – відповіла жінка.

"Ну, не годують нас нічого. Ми самі те, що ось тут... Нас чисто годує Україна, те, що села захоплюємо", – зізнався солдат російської армії.

"Ну, це ж ненормально!"

"Мам, усім насрати взагалі. Я не знаю, мені здається, тут ніхто не повернеться. Кажуть, що у нас тут людей до*єра, що техніки до*єра. А в нас уже нічого не залишилося. Вже людей немає живих, нас одиниці тут лишилося", – відповів окупант.

"Тобто те, що говорять по телевізору – це все марення?", – дивується жінка.

"Ну, у нас закінчений командир дивізії", – резюмував солдат.

"Синуль, ну дивись, я на вашу частину написала до прокуратури заяву сьогодні", – заявила жінка, сподіваючись на щось.

"Ну а че, ти думаєш допоможе?", – відповів чоловік.

Обстановка на Донеччині