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Названі імена зрадників з "ОПЗЖ", які здали Маріуполь Росії

Інна Собора
23 травня, 10:38
Колаборанти продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті

Названі імена зрадників Маріуполя з "ОПЗЖ". / Фото: Колаж: Сьогодні

Колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ" допомагали окупантам вбивати жителів Маріуполя. На руках зрадників смерті тисяч маріупольців та знищення самого міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Зрадники з "ОПЗЖ" коригували ворожий вогонь, унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства.

"За власним бажанням ці зрадники долучилися до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни", – наголосили у міськраді Маріуполя.

Там також зазначили, що обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі:

  • Іващенко Костянтин
  • Істратов Вадим
  • Хаджинов Дмитро
  • Бурлаков Сергій
  • Калачова Вікторія
  • Агібалов Валерій
  • Карпенко Олена
  • Хармишев Євген
  • Сотникова Наталя

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