Названы имена предателей из "ОПЗЖ", сдавших Мариуполь России

Названы имена предателей Мариуполя из "ОПЗЖ". / Фото: Коллаж: Сегодня

Коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ" помогали оккупантам убивать жителей Мариуполя. На руках предателей смерти тысяч мариупольцев и уничтожение города.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Предатели из "ОПЗЖ" корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия.

"По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", – отметили в горсовете Мариуполя.

Там также отметили, что лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Коллаборанты из "ОПЗЖ" в Мариуполе:

Иващенко Константин

Истратов Вадим

Хаджинов Дмитрий

Бурлаков Сергей

Калачева Виктория

Агибалов Валерий

Карпенко Елена

Хармышев Евгений

Сотникова Наталья

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