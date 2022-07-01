Названо астрономічну суму, в яку Росії вилився "жест доброї волі" на Зміїному

Стало відомо, скільки було втрачено техніці на острові та її вартість / Фото: Колаж: Сьогодні

Більш ніж за чотири місяці перебування на острові Зміїний, російські військові втратили техніки на понад $900 млн. Про це пише видання Forbes.

Найдорожчою втратою окупантів став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва", вартість якого оцінюється у $750 млн.

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Також на Зміїному було знищено 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" та "Стріла", загальна вартість яких становить понад $100 млн. Також наші військові ліквідували чотири плавзасоби різних класів на суму близько $50 млн.

Росіяни втратили важливе буксирне судно "Василь Бех". На борту корабля був ЗРК "Тор". На дно корабель пішов 17 червня внаслідок влучення української ракети", – зазначили у виданні.

Ще окупанти на острові втратили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1".

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Нині загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки сягає $915 млн. Враховано лише відомі та підтверджені втрати.

Як росіяни відступали з острова

30 червня оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про те, що російські окупанти залишили острів Зміїний у ніч на 30 червня. Після атак ЗСУ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону.

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Цього ж дня стало відомо, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.