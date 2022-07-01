Названа астрономическая сумма, в которую России вылился "жест доброй воли" на Змеином

Стало известно, сколько было потерянно технике на острове и ее стоимость / Фото: Коллаж: Сегодня

За более чем четыре месяца пребывания на острове Змеиный, российские военные потеряли техники на сумму более, чем$900 млн. Об этом пишет издание Forbes.

Самой дорогостоящей потерей оккупантов стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва", стоимость которого оценивается в $750 млн.

Реклама

Также на Змеином были уничтожены 8 зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела", общая стоимость которых составляет более $100 млн. Также наши военные ликвидировали четыре плавсредства разных классов на сумму около $50 млн.

Россияне потеряли важное буксирное судно "Василий Бех". На борту корабля был ЗРК "Тор". На дно корабль пошел 17 июня в результате попадания украинской ракеты", – отметили в издании.

Еще оккупанты на острове лишились трех зенитно ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

Реклама

В данный момент общая оценка уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери.

Как россияне отступали с острова

30 июня оперативное командование "Юг" подтвердило информацию о том, что российские оккупанты покинули остров Змеиный в ночь на 30 июня. После атак ВСУ противник наспех эвакуировал остатки гарнизона.

Реклама

В этот же день стало известно, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.