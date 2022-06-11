Наступ РФ застопорився: Том Купер розповів про успіхи України

Українці рухаються на північ на Харківському напрямку. / Фото: Укрінформ, , Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів на сході нашої країни та знищувати армію Росії. Наприклад, на Харківському напрямку – хоч би що там росіяни атакували чи не захопили на початку тижня – українська армія просувається в бік ворога.

Про це написав австрійський аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі на Medium.

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Що відбувається

Він зазначив, що саме українці на Харківському напрямку просуваються на північ з обох боків села Веселого до кордону з Росією.

"Ба більше, українці зберегли – можливо, навіть трохи розширили – контрольований ними район навколо Тернової, а їхній плацдарм на схід від Старого Салтова тримається міцно (хоча в останньому немає нічого дивного: в росіян є лише пошарпана БТГ 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади") , – розповів аналітик.

Також Том Купер зазначив, що село Довгеньке в Ізюмському районі Харківської області України таки залишається під контролем України.

"Останні чотири дні повідомлялося про важкі бої з боку села Богородичного, яке, схоже, перебуває під сильним артилерійським обстрілом росіян та наземними атаками. Проте на більше в цьому районі війська Жидка, схоже, не здатні. За кілька кілометрів на схід і на південь від Святогірська російська армія мала взяти село Тетянівку на південній стороні Сіверського Дінця ще 8 червня, але навіть ця атака, схоже, була відбита", – заявив він.

Тобто, за словами аналітика, поки що російський наступ застопорився – ймовірно, через великі втрати. Українські рубежі тримаються міцно і в районі Райгородка, проте евакуацію населення Слов'янська було розпочато, оскільки місто перебуває під неодноразовими ракетними та артилерійськими обстрілами з боку окупантів.

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Раніше Том Купер заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну потрібна перемога в Україні за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння. Також австрійський військовий аналітик визнав, що на Херсонському напрямку ЗСУ обрали правильну тактику.