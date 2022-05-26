Над Хмельницькою областю ППО збила ракету окупантів

Російська ракета не долетіла до місця призначення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Над Хмельницькою областю сили ППО України збили ракету російських окупантів. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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"25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає", — йдеться у повідомленні.

Гамалій закликав людей не ігнорувати тривог та залишатися в укриттях під час сирени.

Окупанти атакують Донбас

Уздовж усієї смуги оборони на Донецькому і Луганському напрямках російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.

Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

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"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил у середу, 25 травня, відбили 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", — йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби військовослужбовці Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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