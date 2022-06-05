"Почнуть стріляти своїх": окупант розповів про паніку серед військових РФ – перехоплення

Окупант розповів про психологічний стан російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупант, який воює в Донецькій області, поскаржився на жахливий психологічний стан російських військових.

Перехоплення його розмови опублікував у своєму Yotube-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

- Коротше ми переїжджаємо, там зв'язку може не бути. - Так *б твою матір, знову? - Так! - Ближче? Далі? - Ближче! – Я не знаю, що відбувається, чесно. Он, комдив зараз стріляти вже почне. - Кого? – Своїх. - Теж "дах рве"? - Тут у всіх він "свистить".

Озвучено втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 становлять:

особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1381 (+5) одиниця;

бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засобів ППО – 95 (+0) одиниць;

літаків – 210 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

крилатих ракет – 122 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Реклама

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.