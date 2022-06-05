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"Почнуть стріляти своїх": окупант розповів про паніку серед військових РФ – перехоплення

Павло Заяць
5 червня, 14:22
Як зізнався російський військовий, "дах рве у всіх"

Окупант розповів про психологічний стан російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупант, який воює в Донецькій області, поскаржився на жахливий психологічний стан російських військових.

Перехоплення його розмови опублікував у своєму Yotube-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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- Коротше ми переїжджаємо, там зв'язку може не бути.

- Так *б твою матір, знову?

- Так!

- Ближче? Далі?

- Ближче!

– Я не знаю, що відбувається, чесно. Он, комдив зараз стріляти вже почне.

- Кого?

– Своїх.

- Теж "дах рве"?

- Тут у всіх він "свистить".

Озвучено втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 становлять:

  • особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1381 (+5) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;
  • артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
  • літаків – 210 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
  • крилатих ракет – 122 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

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