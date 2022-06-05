"Начнут стрелять своих": оккупант рассказал о панике среди военных РФ – перехват

Оккупант рассказал о психологическом состоянии российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупант, воюющий в Донецкой области, пожаловался на ужасное психологическое состояние российских военных.

Перехват его разговора опубликовал в своем Yotube-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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- Короче, мы переезжаем, там связи может не быть. - Да *б твою мать, опять? - Да! - Ближе? Дальше? - Ближе! - Я не знаю, что происходит, честно. Вон, комдив сейчас стрелять уже начнет. - Кого? - Своих. - Тоже "крышу рвет"? - Тут у всех она "свистит".

Озвучены потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 составили:

личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1381 (+5) единица;

боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;

артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 95 (+0) единиц;

самолетов – 210 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);

крылатых ракет – 122 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;

специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: в Беларуси продолжаются военные учения, Сумская и Черниговская области снова под обстрелами, в Харьковской области враг ударил фосфорными бомбами по мирным.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.