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Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)

Павло Заяць
1 травня, 15:06
Ворожу техніку відремонтували й обладнали необхідним озброєнням

Нацгвардія захопила військову техніку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці Національної гвардії України в запеклих боях здобули нові трофеї для українського війська, захопивши військову техніку окупантів.

Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

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"Машина-тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" та КамАЗ, а також броньований автомобіль "Торнадо" – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави", – йдеться в повідомленні.

Фахівці технічної частини Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.

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Озвучено втрати армії РФ

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого до 1 травня:

  • особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1026 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)
  • артилерійських систем – 451 (+15) од.
  • РСЗВ – 151 (+0) од.
  • засобів ППО – 80 (+3) од.
  • літаків – 192 (+2)
  • гелікоптерів – 155
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20)
  • кораблів/катерів – 8
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13)
  • спеціальної техніки – 32 од.
  • крилатих ракет – 84.