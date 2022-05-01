Нацгвардия показала новые трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Нацгвардия захватила военную технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Бойцы Национальной гвардии Украины в результате упорных боев получили новые трофеи для украинской армии, захватив военную технику оккупантов.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.
"Машина-тягач легкого бронирования, автомобили "Урал" и КамАЗ, а также бронированный автомобиль "Торнадо" – эту технику теперь используют украинские гвардейцы для обороны восточных границ нашего государства", – говорится в сообщении.
Специалисты технической части Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии не только отремонтировали и реставрировали машины, но и оборудовали необходимым вооружением.
Озвучены потери армии РФ
В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 1 мая:
- личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано
- танков ‒ 1026 (+18)
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26)
- артиллерийских систем – 451 (+15)
- РСЗО – 151 (+0) ед.
- средств ПВО – 80 (+3) ед.
- самолетов – 192 (+2)
- вертолетов – 155 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20)
- кораблей/катеров – 8 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13)
- специальной техники – 32 (+0) ед.
- крылатых ракет – 84.