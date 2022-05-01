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Нацгвардия показала новые трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Павел Заяц
1 мая, 15:06
Вражескую технику отремонтировали и оборудовали необходимым вооружением

Нацгвардия захватила военную технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы Национальной гвардии Украины в результате упорных боев получили новые трофеи для украинской армии, захватив военную технику оккупантов.

Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.

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"Машина-тягач легкого бронирования, автомобили "Урал" и КамАЗ, а также бронированный автомобиль "Торнадо" – эту технику теперь используют украинские гвардейцы для обороны восточных границ нашего государства", – говорится в сообщении.

Специалисты технической части Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии не только отремонтировали и реставрировали машины, но и оборудовали необходимым вооружением.

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Озвучены потери армии РФ

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 1 мая:

  • личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1026 (+18)
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26)
  • артиллерийских систем – 451 (+15)
  • РСЗО – 151 (+0) ед.
  • средств ПВО – 80 (+3) ед.
  • самолетов – 192 (+2)
  • вертолетов – 155 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20)
  • кораблей/катеров – 8 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13)
  • специальной техники – 32 (+0) ед.
  • крылатых ракет – 84.