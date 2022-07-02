На Півдні ЗСУ погнали окупантів на запасні рубежі оборони

Українські захисники проганяють окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

На півдні України російські окупанти з боями відступають на запасні рубежі оборони. Так, загарбники активізувалися в тактиці нанесення авіаційних ударів, як прикриття облаштування відступних рубежів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Противник активізувався в тактиці нанесення авіаційних ударів, як прикриття облаштування відступних рубежів", – заявили у відомстві.

Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат.

У такий спосіб, на півдні України російські військовослужбовці з боями відступають на запасні рубежі оборони.

Відступ РФ зі Зміїного не припинить морську блокаду

Військові аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що поразка Росії на острові Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

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"Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на інші кораблі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Міноборони РФ намагалося видати втечу зі Зміїного за "жест доброї волі".

Крім того, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".